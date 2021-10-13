Сегодня отмечается 100-летие дипломатических отношений России и Монголии

В рамках плана совместного празднования проводятся политические, экономические и культурные мероприятия в двух странах. У Калмыкии особые связи с жителями этого государства.

Мероприятия к юбилейной дате проходят в течение года

Символично, что студенты опорного ВУЗа, приехавшие из братской страны, собрались, чтобы отметить День народного единства. Болд Энх Мандах с супругой Энхтайван Лхагвасурэн после окончания Монгольского Госуниверситета техники и Технологии поступили в магистратуру экономического факультета КалмГУ. Старшая дочь Нинжин учится в классической гимназии. Младшим четыре и два года.

У Калмыкии с Монголией крепкие родственные, исторические, культурные и духовные связи. С 2000 года действует бессрочный протокол о сотрудничестве между ВУЗами. КалмГУ и МонГУ обмениваются студентами для прохождения языковой практики. А выпускник университета имени Городовикова Басанг Бадмаев продолжил обучение в городе Хух-Хото. Там познакомился с Алантуей. На родине мужа она учится на подготовительном отделении. В семье говорят на монгольском, русском и калмыцком языках. Пока великий и могучий дается тяжело, признается девушка.

А Басанг, напротив, быстро освоил монгольский. И, если ранее супруги испытывали трудности в общении, то теперь глава семьи выступает переводчиком жены и маленькой дочери. Оба знают, что в суровые годы Монголия с честью выполнила свой долг союзника, и выступила на стороне СССР в борьбе против фашизма. На фронт она отправила более 32 тысяч лошадей, около полумиллиона были проданы для нужд Красной Армии, а после 1945 года в СССР переданы 40 тысяч голов скота.

Отношения двух стран продолжаются на уровне всеобъемлющего стратегического партнёрства. К знаменательной дате было приурочено заседание Российско-монгольской комиссии по предупреждению ЧС. Элисту посетили заместитель главы МЧС России Илья Денисов и руководитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожав Ариунбуян. Стороны обсудили коронавирус и методы борьбы с ним.