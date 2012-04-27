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17 февраля, 18:27
НовостиМолодёжная политикаКультура

В Элисте состоялась презентация проекта «Районнале. Дача Городовикова»

В Элисте состоялась презентация проекта «Районнале. Дача Городовикова»

Как надеются власти республики, инициатива поможет в восстановлении исторического объекта. А на его территории планируют разместить Арт-резиденцию, которая позволит привлечь молодых авторов: музыкантов, художников, танцоров и всех творческих горожан.

Выбитые окна и неухоженная территория. Так уже несколько десятков лет выглядит «Дача Городовикова», как в народе называют объект площадью свыше 1200 квадратных метров. Хотя, по словам известного поэта и знатока истории города Григория Кукареки, здесь отдыхал не столько Басан Бадьминович, сколько гости республики – поэты, космонавты, ученые и политики, в том числе и первый Президент России Борис Ельцин.

На почти полутора гектарах, окружающих постройки, раскинулся уникальный сад или, как называет его Григорий Кукарека, – дендрарий. Сосны, в том числе и сибирские, а также ели, тополя, клены и плодовые деревья – их росту помогает уникальный микроклимат места и близость родников.  

Разговоры о восстановлении «Дачи Городовикова» ведутся десятилетиями. Неоднократно озвучивались и планы, но пока внешний вид резиденции подкорректировал только пожар, случившийся несколько лет назад. Сейчас объект находится в ведение министерства спорта и молодежной политики, существуют и планы по его реконструкции и использованию.

В итоге, если начатое доведут до конца, то сегодняшние руины должны со временем стать Арт-резиденцией для музыкантов, художников, танцоров и всех творческих горожан.

А первым крупным событием на территории будущей Арт-резиденции станет фестиваль «Районалле. Дача Городовикова». Провести его планируется 24 апреля этого года. Главным участником станет креативное молодежное сообщество, которое поможет оживить и обновить пространство вокруг уникального места. Как надеются и организаторы, и власти республики  - событие позволит привлечь к объекту внимание не только горожан, но и потенциальных инвесторов.

 

 

 

 

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