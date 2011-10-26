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17 февраля, 17:57
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Сегодня отмечается День российских студенческих отрядов

Сегодня отмечается День российских студенческих отрядов

Сегодня отмечается День российских студенческих отрядов

 

 Он был учрежден Указом Президента страны в 2015 году. В Калмыкии молодежное движение действует уже более шестидесяти лет. На сегодня в Калмыцком госуниверситете свыше четырехсот участников отрядного движения. Ежегодно это число растет. Ребята работают по самым разным направлениям. Это педагогические, строительные, сельскохозяйственные дружины. Они выезжают за пределы республики, где участвуют в социально-значимых мероприятиях.

К празднику студенты также приурочили открытие школы вожатых. Педагогические отряды КалмГУ ежегодно работают в лучших детских оздоровительных лагерях Крыма.

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