Сегодня отмечается День российских студенческих отрядов

Он был учрежден Указом Президента страны в 2015 году. В Калмыкии молодежное движение действует уже более шестидесяти лет. На сегодня в Калмыцком госуниверситете свыше четырехсот участников отрядного движения. Ежегодно это число растет. Ребята работают по самым разным направлениям. Это педагогические, строительные, сельскохозяйственные дружины. Они выезжают за пределы республики, где участвуют в социально-значимых мероприятиях.

К празднику студенты также приурочили открытие школы вожатых. Педагогические отряды КалмГУ ежегодно работают в лучших детских оздоровительных лагерях Крыма.