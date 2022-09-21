В Элисте состоится Республиканский открытый кубок по конному спорту

15 спортивных пар поборются за призовые места. Участники продемонстрируют свои знания и умения, полученные в конноспортивной школе. В соревнованиях примут участие спортсмены от 14 до 20 лет, в двух возрастных категориях.



Выступление, демонстрация полученных навыков, управление эмоциями, поддержка друг друга, работа над ошибками – все это поднимает уровень спортсмена. Состязания пройдут на Элистинском ипподроме.