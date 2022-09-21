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14 октября, 13:58
Новости

"Студент года"

"Студент года"

В Калмыкии стартовал региональный этап премии. Это совместный проект союза молодежи и президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он проводится с 2014 года. Позже в Конкурсе стали участвовать представители не только вузов, но и профессиональных образовательных организаций.

По итогам отборочного тура в республике выбрали 15 полуфиналистов. Их ждут 3 испытания, победители перейдут во всероссийский этап мероприятия. Торжественное закрытие состязания состоится 20 октября.

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