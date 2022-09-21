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14 октября, 13:14
Новости

5 сел, деревень или поселков в 2023 подключат к мобильному интернету

5 сел, деревень или поселков в 2023 подключат к мобильному интернету

Жители Калмыкии могут принять участие в голосовании за свой населенный пункт. По условиям проекта количество проживающих должно быть от 100 до 500 человек.

Министр цифрового развития Алексей Этеев отметил, что на сегодня обеспеченность фиксированным доступом в интернет в республике увеличилась более, чем на 23 %.

Отдать свой голос жители могут через портал госуслуг или отправив заявление в минцифры России. Голосование продлится до 12 ноября.

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