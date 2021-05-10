Фермеры Калмыкии снова могут экспортировать мясо и мясную продукцию внутри страны и за ее пределы

Однако, необходимо иметь наличие отрицательных лабораторных исследований на ящур. Напомним, ограничения на вывоз баранины и говядины были введены в июле прошлого года. Калмыкия оказалась в списке регионов, которым был присвоен статус неблагополучный с вакцинацией против ящура, что не позволяло заниматься экспортом.

Россельхознадзором внесены изменения в решение по регионализации. На 88 генеральной сессии Всемирная организация здравоохранения животных двум российским зонам – «Юг» и «Сахалин» - дала зеленый свет. Это 13 субъектов ЮФО и Северокавказского федерального округа.