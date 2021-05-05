В Элисте с наступлением жары актуальным стал вопрос купания в единственном городском водоёме

Предварительные бактериологические и паразитологические исследования воды в нём в середине мая территориальное отделение «Центральный» управления Роспотребнадзора по Калмыкии назвало относительно благополучными.

При этом для открытия сезона купаний на Колонском пляже городским зелёным хозяйством так и не исполнен весь перечень мероприятий по его благоустройству. Покос травы на прилегающей территории, её оборудование, вывоз мусора, очистка дна, дезинфекция находящихся там помещений и предметов.

Начиная с 2019 года, Колонский пруд закрыт каждое лето. Кроме того, обследования показали, что он обмелел на 30 см. Источники, его питающие, истощаются с каждым годом.