Уже в этом году для жителей села Троицкое живительная влага станет чище и доступнее

А все благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода». В рамках программы месяц назад началось строительство станции по очистке воды и реконструкция сооружений на водозаборе. Ольга Эняева подробнее.

Многодетная мама Любовь Кадаева не дождется декабря, когда на водозаборе завершатся все строительные работы и вода из крана станет чище и доступнее. Пока же она не отвечает санитарным требованиям. Ее используют для полива фруктового сада, огорода, а также для хозяйственных нужд. Поэтому многие годы семья пользуется привозной.

Станция очистки строится в пяти километрах от Троицкого, рядом с объектом водоснабжения. Уже подготовлены бетонные площадки для ее установления. А недалеко ведется бурение артезианских скважин с насосами для подъёма воды. А место под водонапорную башню отведено в самом селе. Стоимость проекта более 140-ка миллионов рублей.

Реализация федеральной программы «Чистая вода» позволит обеспечить качественной питьевой водой не только жителей села Троицкое, но и охватит поселок Ики-Чонос, который находится в 16 километрах от райцентра.

По словам министра ЖКХ и энергетики Виктории Мангутовой, станции очистки также будут возведены в поселке Цаган-Аман, в селах Яшалта и Ульяновское. Вопросы водоснабжения села Троицкое решаются поэтапно. К примеру, участие в еще одной программе - «Комплексное развитие сельских территорий» - помогло обеспечить водой 11 улиц. Там проложено более восьми километров труб. Сейчас руководство села оформляет заявку для водоснабжения восточной части жилого массива.