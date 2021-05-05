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1 июня, 19:21
Новости

Сегодня же состоялась акция «Помоги детям», в которой приняла участие и Федеральная служба судебных приставов по Калмыкии

Сотрудники ведомства прибывают в республиканский Центр крови с раннего утра. Сначала - к терапевту, после осмотра – в кабинет для заготовки донорской крови. Следует сказать, что среди служащих немало тех, кто участвует в подобных акциях регулярно, то есть – это доноры со стажем. Александр Сарангов, который пришел на службу не так давно, участвует впервые.

Всего же в базе данных Центра крови – более 40 сотрудников Управления судебных приставов. В сегодняшней акции приняли участие 10 человек.

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