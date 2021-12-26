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26 января, 13:29
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В Элисте с 21 по 25 февраля пройдет региональный Чемпионат «Молодые профессионалы»

В Элисте с 21 по 25 февраля пройдет региональный Чемпионат «Молодые профессионалы»

 

Открытие состоится на базе КалмГУ и одного из региональных филиалов Московского университета. Главные цели чемпионата - повышение престижа профессий, привлечение молодежи,  улучшение качества профессиональной подготовки.

Состязание пройдет по 27 компетенциям. В нем примут участие около двухсот конкурсантов, в их числе школьники, студенты, молодые рабочие, люди предпенсионного возраста и пенсионеры.

Оценивать их выступления будут около 200 экспертов. Программа предусматривает серию круглых столов, семинары,  различные мастер-классы. Чемпионат проводит Министерство образования и науки при поддержке Правительства региона. 

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