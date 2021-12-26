Лучшие исполнители и коллективы смогут принять участие в региональном фестивале

До 30 января принимаются заявки на участие в XI конкурсе детского народного творчества «Хамдан». Он пройдет с 3 по 4 февраля. Предусмотрены 7 номинаций: «Сольное и Ансамблевое народное пение», «Народный танец», «Национальные инструменты народов России», «Шаваш», «Изобразительное искусство» и «Художественное чтение». Победители смогут принять участие в XXI молодежных Дельфийских играх. Они пройдут в Красноярском крае с 22 по 27 апреля.

Напомним, по итогам прошлого года Калмыкия вошла в топ-15 лучших регионов страны, заняв 11 место.