Глава Калмыкии сегодня провел встречу с представителем компании Новапорт

Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. Стороны обсудили реализацию планов по развитию Элистинской воздушной гавани. Бату Хасиков отметил, в этом году планируется провести реконструкцию действующего терминала. До 2024 года будет проделана масштабная работа по строительству нового. А также модернизация инженерной инфраструктуры и обновление навигационного оборудования.

«Это позволит создать комфортные условия для пассажиров. И, самое главное, принимать самолеты при любых погодных условиях», - отметил Бату Хасиков.

Напомним, в прошлом году, благодаря стратегическому партнерству с компанией «Новапорт Холдинг» аэропорт Элисты расширил маршрутные сети до 10 направлений.