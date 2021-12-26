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26 января, 13:11
Новости

Глава Калмыкии сегодня провел встречу с представителем компании Новапорт

Глава Калмыкии сегодня провел встречу с представителем компании Новапорт

Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. Стороны обсудили реализацию планов по развитию Элистинской воздушной гавани. Бату Хасиков отметил, в этом году планируется провести реконструкцию действующего терминала. До 2024 года будет проделана масштабная работа по строительству нового. А также модернизация инженерной инфраструктуры и обновление навигационного оборудования.

«Это позволит создать комфортные условия для пассажиров. И, самое главное, принимать самолеты при любых погодных условиях», - отметил Бату Хасиков.

Напомним, в прошлом году, благодаря стратегическому партнерству с компанией «Новапорт Холдинг» аэропорт Элисты расширил маршрутные сети до 10 направлений.

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