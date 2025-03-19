Студенты Элистинского технического колледжа познакомились с основными направлениями деятельности «Калмэнерго».
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Для первокурсников, обучающихся по специальности «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация», провели ознакомительную экскурсию, так как они – будущие энергетики.
На учебном полигоне «Калмэнерго» студентам рассказали о правилах соблюдения техники безопасности, показали электрооборудование, а также виды устройств релейной защиты и автоматики, от которых зависит бесперебойная работа электросетей.
Знакомство студентов со спецификой работы энергокомпании проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между филиалом «Калмэнерго» и Элистинским техническим колледжем.
Фото: Россети Юг