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13 сентября, 19:33
НовостиСпорт

В Элисте разыграли кубок Главы городской Администрации

В Элисте разыграли кубок Главы городской Администрации

Участие в нем приняли 18 команд из столицы и районов. Александр Бедишов внимательно следил за баталиями и рассказал подробности.

Из 18 заявленных команд еще до начала фаворитами значились две – Росгвардия и ФСС. Все ожидали, что в финале встретятся именно они. Но в борьбу вмешался коллектив СИЗО-1 Республиканского УФСИН. Они одолели со счетом 3:2 коллектив Фонда социального страхования и вышли в финал, где их ждали гвардейцы.

Регламент предполагает два тайма по 10 минут. На поле – пятеро игроков плюс вратарь. Время и для самих футболистов, и для зрителей пролетело незаметно, особенно во время финального противостояния. Росгвардейцы, как и положено фаворитам, старались забить, их оппоненты, в основном, оборонялись и опасно контратаковали. Обе команды создали множество моментов, но гвардейцы поразили ворота СИЗО лишь однажды во втором тайме. До конца встречи счет не изменился 1:0 - победителями турнира стала - Росгвардия.

За финальной игрой наблюдал и глава администрации. После игры Дмитрий Трапезников признался, что тоже ожидал больше голов

После финального свистка началась церемония награждения, помимо медалей и кубка ,вручили и индивидуальные награды. Так, приз лучшему вратарю достался Гавриле Бухаеву. Сильнейшим защитником признан Евгений Болдырев, а нападающим Кирсан Андратов. Игроком турнира стал Санал Тельжинов.

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