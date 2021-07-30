В Национальном музее открылась выставка Народного художника России Никаса Сафронова

Многие жители региона уже успели познакомиться с творчеством знаменитого мастера в выходные дни, когда состоялось открытие. Оно стало ярким событием культурной жизни региона, подчеркнул в своем выступлении Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Представлено более 80 живописных и графических работ. Это пейзажи, натюрморты, портреты. Основная часть работ Никаса Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.

Экспозиция продлится до начала октября. Но Никас Сафронов планирует и в дальнейшем знакомить жителей региона со своим творчеством. Он пообещал, что появится и серия картин по итогам поездки в республику. При этом на полотнах обязательно найдет отражение бескрайняя калмыцкая степь, в которую, как отметил художник, невозможно не влюбиться.