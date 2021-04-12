В Элисте провели митинг с участием Волонтеров Победы, юнармейцев, представителей общественности

Также состоялась церемония забора земли с мемориального комплекса героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Эти частицы грунта будут заложены на торжественном мероприятии в место перезахоронения останков солдат и офицеров 28-й армии, которую проведут астраханские и калмыцкие поисковики 8 мая на мемориале в поселке Хулхута. Они передадут вещи погибших их родственникам.