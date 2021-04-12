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6 мая, 17:34
НовостиПамять

Прими участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» - онлайн

Прими участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» - онлайн

До 7 мая каждый желающий может показать портрет своего родственника - участника Великой Отечественной остальным жителям страны. Трансляция онлайн-шествия Бессмертного полка начнется 9 мая в 15.00. Заявку можно подать как через социальную сеть, так и на сайте 2021.polkrf.ru.

Следует обратить внимание на правильность заполнения анкеты: без орфографических ошибок, пропуска букв. На фото лицо ветерана должно быть отчетливо видно. Как только заявка будет обработана, придет оповещение о времени прохождения героя в виртуальном шествии.

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