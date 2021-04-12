Борец из Калмыкии завоевал награду на престижных соревнованиях

Равдан Джуджинов стал серебряным призером Международного турнира по греко-римской борьбе. Состязания проходили в Каспийске и собрали более 100 спортсменов из 5 стран - России, Армении, Польши, Киргизии и Беларусии.

Калмыцкий борец Равдан Джуджинов занял 2 место в весовой категории до 77 кг. В финальной схватке он получил рассечение, но продолжил бороться. Вместе с медалью ему вручили и денежный приз – сертификат на 50 тысяч рублей.