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6 мая, 18:27
НовостиСпорт

Борец из Калмыкии завоевал награду на престижных соревнованиях

Борец из Калмыкии завоевал награду на престижных соревнованиях

Равдан Джуджинов стал серебряным призером Международного турнира по греко-римской борьбе. Состязания проходили в Каспийске и собрали более 100 спортсменов из 5 стран - России, Армении, Польши, Киргизии и Беларусии.

Калмыцкий борец Равдан Джуджинов занял 2 место в весовой категории до 77 кг. В финальной схватке он получил рассечение, но продолжил бороться. Вместе с медалью ему вручили и денежный приз – сертификат на 50 тысяч рублей.

 

 

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