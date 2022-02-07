В Элисте прошёл военно-патриотический автопробег

Организатор - региональная Федерация бокса. В мероприятии приняло участие более 30 легковых автомобилей, украшенных государственными флагами и патриотической символикой. Участники возложили цветы к Вечному огню и сделали остановку у памятника генералу Маргелову.

В составе автоколонны - представители калмыцкого казачьего округа, военно-патриотических клубов, члены Общероссийского народного фронта, спортсмены. Для каждого их них это возможность поддержать жителей Донбасса.