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9 марта, 17:42
НовостиОбщество

В Элисте прошёл военно-патриотический автопробег

В Элисте прошёл военно-патриотический автопробег

Организатор - региональная Федерация бокса. В мероприятии приняло участие более 30 легковых автомобилей, украшенных государственными флагами и патриотической символикой. Участники возложили цветы к Вечному огню и сделали остановку у памятника генералу Маргелову.

В составе автоколонны - представители калмыцкого казачьего округа, военно-патриотических клубов, члены Общероссийского народного фронта, спортсмены. Для каждого их них это возможность поддержать жителей Донбасса.

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