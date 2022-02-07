С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

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Все больше стран закрывают свои границы для россиян. Это может стать мощнейшим драйвером для развития экономики, - написал Бату Хасиков в своем аккаунте. У Калмыкии большой потенциал. В республике начал работу туристический кластер. Местные предприниматели вошли в единый центр. Задача проекта – объединить интересы бизнеса, местных жителей и власти, чтобы привлекать дополнительное финансирование на региональные проекты, - заключил Глава республики.