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9 марта, 17:06
НовостиТуризм

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Покупка туров в рамках программы будет доступна до 1 мая. Оплачивая путевку картой «Мир», участники получают кешбэк 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. В программе участвуют все регионы, поездки от двух ночей.

Все больше стран закрывают свои границы для россиян. Это может стать мощнейшим драйвером для развития экономики, - написал Бату Хасиков в своем аккаунте. У Калмыкии большой потенциал. В республике начал работу туристический кластер. Местные предприниматели вошли в единый центр. Задача проекта – объединить интересы бизнеса, местных жителей и власти, чтобы привлекать дополнительное финансирование на региональные проекты, - заключил Глава республики.

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