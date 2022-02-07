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9 марта, 17:55
НовостиПроисшествия

За неделю на дорогах республики произошло 6 ДТП

За неделю на дорогах республики произошло 6 ДТП

В них погиб 1 человек, шестеро - получили травмы различной степени тяжести. Таковы данные регионального ГИБДД.

Одна из аварий произошла 1 марта, на 117 километре автотрассы Р-22 «Каспий».  58-летний водитель грузовика «Рено-Премиум» совершил наезд на 58-летнего жителя Сарпинского района. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

5 марта – на участке Северной объездной вокруг столицы совершено столкновение автомашины «ВАЗ-21154», за рулем которого находился житель Элисты и «Ауди-А6» под управлением жителя Кетченеровского района. В медучреждение были доставлены водитель автомашины «ВАЗ» и несовершеннолетняя пассажирка «Ауди».

Кроме того, за прошедшую неделю задержано и отстранено от управления автомобилем 25 водителей. Все они находились за рулем в нетрезвом состоянии, четверо из них ранее уже были лишены права вождения.

А еще вынесено более 5 тысяч постановлений об административном правонарушении, полученных на основании записи камер фото и видеофиксации.  

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