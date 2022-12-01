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27 февраля, 08:34
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В Элисте прошёл гала-концерт республиканского детского хорового конкурса имени Анатолия Цебекова

В Элисте прошёл гала-концерт республиканского детского хорового конкурса имени Анатолия Цебекова

Несмотря на непогоду и отключение электричества мероприятие всё же состоялось. Его участниками стали лучшие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских школ искусств Элисты и районов республики.

Они состязались в исполнении народных песен, произведений современных композиторов и калмыцких авторов. Особенно жюри отметило работу хормейстеров. А завершился гала-концерт всеми любимой песней "Цецгярич, Хальмг минь! - Цвети, Калмыкия моя!" в исполнении всех участников и артистов Государственного хора республики.

Видео: Государственный хор Республики Калмыкия

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