В Элисте прошёл гала-концерт республиканского детского хорового конкурса имени Анатолия Цебекова

Несмотря на непогоду и отключение электричества мероприятие всё же состоялось. Его участниками стали лучшие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских школ искусств Элисты и районов республики.



Они состязались в исполнении народных песен, произведений современных композиторов и калмыцких авторов. Особенно жюри отметило работу хормейстеров. А завершился гала-концерт всеми любимой песней "Цецгярич, Хальмг минь! - Цвети, Калмыкия моя!" в исполнении всех участников и артистов Государственного хора республики.



Видео: Государственный хор Республики Калмыкия