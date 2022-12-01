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27 февраля, 08:23
Новости

"Символы Калмыкии"

"Символы Калмыкии"

Национальная библиотека имени Амур-Санана при поддержке профильного министерства объявляет республиканский конкурс.

Участникам, а это дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет, предлагается придумать вопрос о символах Калмыкии: героических фактах ее истории, архитектурных объектах и мемориалах, произведениях искусства, народных промыслах, знаменитых людях, сказочных и легендарных персонажах и так далее.

1 сентября пройдет региональная олимпиада, задания которой будут составлены из выбранных вопросов. Заявки принимаются до 1 июня.

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