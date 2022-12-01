"Символы Калмыкии"

Национальная библиотека имени Амур-Санана при поддержке профильного министерства объявляет республиканский конкурс.



Участникам, а это дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет, предлагается придумать вопрос о символах Калмыкии: героических фактах ее истории, архитектурных объектах и мемориалах, произведениях искусства, народных промыслах, знаменитых людях, сказочных и легендарных персонажах и так далее.



1 сентября пройдет региональная олимпиада, задания которой будут составлены из выбранных вопросов. Заявки принимаются до 1 июня.