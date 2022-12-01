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27 февраля, 08:51
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Калмыцкие тхэквондисты – победители и призеры межрегионального турнира

Калмыцкие тхэквондисты – победители и призеры межрегионального турнира

Соревнования прошли в городе Черкесск. Состязания собрали более 600 спортсменов их 34 регионов страны юноши и девушки 12-14 лет и 15-17 лет.

Калмыкию представляли – воспитанники республиканской комплексной спортшколы олимпийского резерва. В весовой категории до 46 кг золото завоевала Аюна Менкенова. Второе и третье места заняли Даяна Бадмаева и Владимир Бабаев.

Отметим, победители получили путевку на первенство России. Соревнование пройдет в Анапе в марте.

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