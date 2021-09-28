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21 октября, 13:35
Новости

«Краснозобая казарка – безопасный пролётный путь!» - кто лучше всех изобразил птицу?

«Краснозобая казарка – безопасный пролётный путь!» - кто лучше всех изобразил птицу?

На конкурс было подано 34 работы. В категории с 5 по 7 класс победителем признан ученик Комсомольской гимназии Саран Доджиев, а с 8 по 11 классы – Дарья Мельникова, учащаяся изостудии «Радуга» из села Приютное.

Напомним, организатором выступил природный биосферный заповедник «Чёрные земли» в рамках международного проекта по сохранению этого вида птиц «Жизнь для безопасного полёта».

 

 

 

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