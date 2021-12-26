В Элисте прошло Первенство республики по греко-римской борьбе

Команды из 6 районов и степной столицы боролись за возможность стать лучшими и попасть в сборную Калмыкии. А вот, как распределись итоговые победные места на пьедестале выясняла Дарья Ганцукова.

48 юношей 12 весовых категорий, как на подбор, сильные и уверенные в себе. Все они собрались в Академии борьбы имени Балдашинова, чтобы выявить лучших из лучших. Каждый из атлетов, волновался, хотя многие и не подавали вида. Как Мингиян Туркменов - 15-летний борец из Лагани. "Важно желание, а без желания не будет побед" - поделился спортсмен.

А вот земляку Мингияна Марату Дадашеву повезло чуть меньше. Он проиграл. Тем не менее, молодой человек рад возможности показать себя, ведь даже поражение, по его словам, – ценный опыт.

Готовились к Первенству республики по греко-римской борьбе участники со всех 13 районов. Но эпидемиологическая ситуация помешала, как говорят тренеры. Потому, в состязании приняли участие команды из Ики-Бурульского, Яшкульского, Целинного, Городовиковского, Черноземельского, Лаганского районов и Элисты.

Стоит сказать, что Первенство региона – важный этап на пути к формированию сборной республики, а затем Чемпионата ЮФО. Его победители будут представлять страну на международных турнирах.

В итоге после упорных поединков на ковре места распределились следующим образом. Первое место у «классиков» Яшкульского района, серебро у лаганцев. На третьей ступени пьедестала почета расположились борцы из степной столицы.