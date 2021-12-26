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17 января, 20:02
НовостиСпорт

Герел Анджаева - мастер спорта России по борьбе на поясах

Герел Анджаева - мастер спорта России по борьбе на поясах

Удостоверение о звании и нагрудный знак девушка получила на днях. Спортсменка из Калмыкии выполнила мастерский норматив еще в прошлом году.

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Герел неоднократно становилась победителем и призером всероссийских и международных соревнований. Она также является третьекурсницей профиля «Физкультурное образование» КалмГУ.

С повышением ранга девушку поздравили ее наставник, Заслуженный тренер России Эдуард Калдариков, а также декан факультета педагогического образования и биологии Зинаида Кекеева.

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