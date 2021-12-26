Герел Анджаева - мастер спорта России по борьбе на поясах

Удостоверение о звании и нагрудный знак девушка получила на днях. Спортсменка из Калмыкии выполнила мастерский норматив еще в прошлом году.

Герел неоднократно становилась победителем и призером всероссийских и международных соревнований. Она также является третьекурсницей профиля «Физкультурное образование» КалмГУ.