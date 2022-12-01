В Элисте прошло первенство города по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных", которое было приурочено ко Дню космонавтики

В состязаниях по 4 видам спорта приняло участие 12 школьных команд, каждая из которых состояла из 6 человек. Юноши и девушки 2010 – 2011 годов рождения соревновались в беге на короткие и длинные дистанции, прыжках в длину и метании мяча. Победители определялись по сумме баллов за каждый из 4 видов.



Отметим, что городские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" - это отборочный этап на Первенство Республики, которое состоится 20 апреля. Сообщается в официальном телеграм-канале Администрации столицы.



Фото: Администрация города Элиста