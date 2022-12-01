13 апреля, 11:11
А в поселке Ергенинский полным ходом идет подготовка к конно-спортивному празднику, который будет посвящен 100-летию со дня рождения Гари Менкенова, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда и Почетного гражданина Калмыкии
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Как сообщается в телеграм-канале Кетченеровского района, в программу мероприятия войдут: гладкие скачки на дистанции, испытания лошадей рысистых пород, национальная борьба на поясах "Бөк бәрлдән", стрельба из лука, концерт, а также развлекательные аттракционы для детей. Отметим, мероприятие состоится 1 мая.