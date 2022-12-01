13 апреля, 15:37
 13 °C
89,76
82,09
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 апреля, 11:11
Новости

А в поселке Ергенинский полным ходом идет подготовка к конно-спортивному празднику, который будет посвящен 100-летию со дня рождения Гари Менкенова, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда и Почетного гражданина Калмыкии

А в поселке Ергенинский полным ходом идет подготовка к конно-спортивному празднику, который будет посвящен 100-летию со дня рождения Гари Менкенова, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда и Почетного гражданина Калмыкии

Как сообщается в телеграм-канале Кетченеровского района, в программу мероприятия войдут: гладкие скачки на дистанции, испытания лошадей рысистых пород, национальная борьба на поясах "Бөк бәрлдән", стрельба из лука, концерт, а также развлекательные аттракционы для детей. Отметим, мероприятие состоится 1 мая.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия