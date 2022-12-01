Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в проекте "В зоне доступа", который поможет родителям молодых инвалидов с ментальными нарушениями и психоневрологическими расстройствами получить доступную социально-психологическую поддержку

Проект организован бесплатно и анонимно. При его реализации планируется помочь не менее 55 родителям и близким родственникам молодых инвалидов. С ними будут работать местные и зарубежные эксперты, которые помогут улучшить эмоциональное состояние и получить навыки саморегуляции. Сообщается в телеграм-канале Минсоцразвития РК.



Фото: Минсоцразвития РК