В Элисте прошло Первенство России по мини футболу любительских команд ЮФО и СКФО. Как себя показал "Уралан"?

Напомним, что 5 и 6 февраля на спортивной площадке Ойрат-Арены зрители увидели матчи сезона 2021-2022 года, 1-й лиги 4-го тура.





Входе первого дня, наша команда "Уралан" одержала победу над лидерами чемпионата МФК-Калинина со счётом 5:2. 2 гола забил Джиргал Абеев, с дальней дистанции - Далер Бадмаев, а также Санал Тельджинов и Владислав Ларинов.

Вчера состоялся матч МФК-"Спартак Донецк" - МФК-"Уралан", это также один из лидеров чемпионата. И здесь же наша команда обыграла противника со счётом 5:3. Примечательно, все 5 голов забил Эрдни Мархенов.

В третьем завершающем матче "Уралана" с СК "Гвардеец" итоговый счет показал ничью - 2:2. Голы забили Арсланг Гашунов и Владислав Ларинов.



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