Сегодня в Москве начинается выставка продовольственных товаров

Калмыцкие предприятия представят свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо». Это полуфабрикаты, тушенки, рыбная продукция и рис. Презентовать их на выставке поможет региональный центр «Мой бизнес», который оплатит большую часть расходов предпринимателей.

В частности, это касается аренды и оформления выставочной площади, регистрационного взноса и услуг переводчика. Выставка будет проходить в «Экспоцентре» до 11 февраля.