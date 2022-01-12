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7 февраля, 11:18
НовостиБизнес

Сегодня в Москве начинается выставка продовольственных товаров

Сегодня в Москве начинается выставка продовольственных товаров

Калмыцкие предприятия представят свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо». Это полуфабрикаты, тушенки, рыбная продукция и рис. Презентовать их на выставке поможет региональный центр «Мой бизнес», который оплатит большую часть расходов предпринимателей.

В частности, это касается аренды и оформления выставочной площади, регистрационного взноса и услуг переводчика. Выставка будет проходить в «Экспоцентре» до 11 февраля.

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