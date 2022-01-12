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6 февраля, 19:25
НовостиСпорт

Еще 3 медали в копилке сборной России - итог второго соревновательного дня Олимпийских игр в Пекине

Еще 3 медали в копилке сборной России - итог второго соревновательного дня Олимпийских игр в Пекине

Открывали день фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк. 15-летняя уроженка Казани выиграла короткую программу, благодаря чему сборная Олимпийского комитета России вышла на первое место командного турнира. Кондратюк же стал вторым в произвольной программе, чем только упрочил лидерство сборной.

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После фигуристов на старт вышли лыжники. Александр Большунов, победой в скиатлоне, принес сборной ОКР первое золото на Играх в Китае. Вторым в гонке с отставанием в одну минут 11 секунд стал россиянин Денис Спицов. С триумфом спортсменов поздравил Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков на своей странице в Instagram. 

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Еще одну медаль в копилку нашей команды положила фристайлистка Анастасия Смирнова, ставшая третьей в могуле. Медаль 19-летней уроженки города Чусовой стала пятой для сборной ОКР в Китае.

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Команда Олимпийского комитета России после двух дней с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами занимает 3 место в медальном зачете, а также первое место по общему числу наград.

Соревнование в прямом эфире показал телеканал "Россия 1", а в записи выступления наших спортсменов можно бесплатно посмотреть на медиаплатформе "Смотрим".

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