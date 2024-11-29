Каратисты Калмыкии завоевали 4 медали на Первенстве России по каратэ.

В Уфе завершилось Первенство России по каратэ 2024 среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, 18-20 лет.

В этом масштабном соревновании, собравшем 1600 спортсменов из 67 регионов страны, Калмыкию представляли 14 спортсменов Республиканской федерации каратэ.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва и Arhat Karate Club тренера Очира Манджиева завоевали 4 медали. Золотая медаль у Александра Салынова, Тимура Мамаева и Алтаны Басанговой. Саглара Очирова –обладатель серебряной медали.

Благодаря этим блестящим выступлениям, сборная Калмыкии заняла 5 место в общекомандном зачёте среди 67 регионов. Это лучший результат за всю историю участия Калмыкии в Первенстве России по каратэ.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК