В Элисте прошли тактико-специальные учения Республиканского оперативного штаба

Самодельное взрывное устройство обнаружено в одном из самых оживлённых районов Элисты, напротив торгового комплекса. Сигнал о том, что найден подозрительный пакет, поступил на пульт дежурной части в 9 утра. На место сразу же выехали оперативные службы, было перекрыто движение по улице Губаревича. Таков сценарий тактико-специальных учений Республиканского оперативного штаба.

Они прошли совместно с МВД и Управлением Росгвардии. Условное взрывное устройство сначала накрыли специальным защитным колоколом, который блокирует сигналы радиоволн, на случай если злоумышленники захотят привести бомбу в действие дистанционно. После того, как обученная собака подтвердила наличие взрывчатых веществ, детонатор обезвредили с помощью кумулятивного разрушителя.