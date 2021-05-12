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8 июня, 16:24
НовостиПроисшествия

В Элисте прошли тактико-специальные учения Республиканского оперативного штаба

В Элисте прошли тактико-специальные учения Республиканского оперативного штаба

Самодельное взрывное устройство обнаружено в одном из самых оживлённых районов Элисты, напротив торгового комплекса. Сигнал о том, что найден подозрительный пакет, поступил на пульт дежурной части в 9 утра. На место сразу же выехали оперативные службы, было перекрыто движение по улице Губаревича. Таков сценарий тактико-специальных учений Республиканского оперативного штаба.

Они прошли совместно с МВД и Управлением Росгвардии. Условное взрывное устройство сначала накрыли специальным защитным колоколом, который блокирует сигналы радиоволн, на случай если злоумышленники захотят привести бомбу в действие дистанционно. После того, как обученная собака подтвердила наличие взрывчатых веществ, детонатор обезвредили с помощью кумулятивного разрушителя.

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