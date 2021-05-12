Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники

Для многих из них, это скорее призвание, а не профессия. Они помогают тем, кто нуждается в помощи больше всего. В поле их зрения практически все группы населения. Для этого необходима большая выдержка и доброе сердце. И этими качествами сполна обладают героини сюжета Татьяны Гюзяляевой.

Что такое одиночество Таисия Кузнецова поняла два года назад, когда не стало супруга. Жили заботой о двоюродных братьях и сестрах, племянниках и их детях. Своих у Кузнецовых не было. Но мир не без добрых людей, продолжает она. Спасибо близким и соседям. Но особые слова благодарности - социальному работнику Татьяне Бурцевой, ставшей, по-настоящему, родной.

Интервью прерывает звонок в дверь. По словам Таисии Матвеевны – это Татьяна, обещавшая доставить продукты из магазина.

Татьяна навещает свою подопечную два раза в неделю. Часто общаются по телефону. И так - со всеми. У Бурцевой – еще шесть подопечных преклонного возраста. Отношение ко всем одинаковое. Главное, по словам собеседницы, искреннее уважение и желание помочь. И словом, и делом.

А они, в свою очередь, не скупятся на советы. Ведь за плечами у каждого – большой жизненный опыт. Таисия Матвеевна, например, охотно делится секретами зимней заготовки овощей.

«Учат благородству, честности, выносливости». Рассказывает другая наша героиня - из когорты молодых работников социальной службы Мария Оконова. Среди тех, кто нуждается в ее поддержке, с кем, по ее признанию, почти родственные отношения –74-летняя Екатерина Тырина. В разное время ушли из жизни сыновья и супруг. Скрашивают ее одиночество только внучка и Мария.

Социальные работники, говорят их подопечные, несут людям добро, дарят надежду на исцеление, возвращают веру в будущее. Поистине, эта служба милосердия. Сегодня в ее рядах свыше 430 человек, а тех, кто нуждается в их поддержке – больше в разы. Около 3,5 тысяч жителей региона получают помощь на дому. Служба расширяет формы деятельности. Об этом рассказывает профильный министр Марина Ользятиева. Создано 14 мобильных бригад. Они обслуживают отдаленные поселки. Работают также социальное такси, обменные фонды совместно с благотворительными организациями осуществляют доставку товаров и лекарств.

В этот праздничный день, прозвучат слава благодарности, многих ждут – заслуженные награды. Но для самих социальных работников самое главное – радость в глазах их подопечных.