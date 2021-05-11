Пожарный из Калмыкии стал победителем Всероссийского турнира «Битва в Черкесске»

Это крупные соревнования по грэпплингу и профессиональному панкратиону – древнему олимпийскому виду единоборств, гармонично сочетающему борцовскую и ударную технику ведения боя.

Кирилл Глазырин выступал в категории до 71 килограмма и провёл три поединка, в каждом из которых одержал досрочную победу. По словам спасателя, помогла не только хорошая физическая форма, но и правильная мотивация и характер.

По первой команде они идут - нет, не в бой. В буквальном смысле, в самую горячую точку, а все их действия отработаны до деталей. «Случайных людей среди пожарных нет» - говорит Кирилл Глазырин. Покой нам только снится. Ведь они настоящие воины, которые также рискуют собственными жизнями, а часто и отдают их во имя спасения других. Вот и Кирилл на службу в часть №7 в Целинном районе пришел по зову сердца.

Кирилл Глазырин успевает не только спасать людей, но и заниматься спортом. С детства увлекается борьбой и, вот уже шесть лет, - бразильским джиу-джитсу. В свои 22 года является бронзовым призером Кубка России и Первенства Мира, Чемпионом страны по грепплингу. Теперь в копилке его достижений – и досрочная победа на Всероссийском турнире по профессиональному панкратиону.

144 пожара за прошлый год, 23 из них – в частном секторе. Это статистика по Целинному району. В тушении был задействован весь личный состав. В борьбе с огнем все работают на износ, поэтому нужно быть физически здоровыми и крепкими, говорит начальник части №7 Джангр Хаджиев. Занятия спортом в профессиональной деятельности только помогают.

Для этих людей дорога каждая секунда. Порой, от нее зависит судьба человека, оказавшегося под завалами, получившего ожоги или столкнувшегося со стихийным бедствием. Хорошая физическая форма, правильная мотивация и характер – без этого никуда как в спорте, так и в жизни, убежден Кирилл Глазырин. Потому на следующий турнир по грепплингу, который состоится 11 июля в Ставрополе, пожарный поедет только за победой. Он убежден, что добиться высоких результатов можно лишь постоянно работая над собой и повышая планку.