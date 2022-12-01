С сегодняшнего дня россиян ожидает ряд нововведений

Одно из них – новые правила для работников такси и общественного транспорта. Так, к работе в такси не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за уголовные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.



С ограничениями в работе столкнутся лица, которые подвергнутся уголовному преследованию за подобного рода деяния. К управлению общественным транспортом — автобусами, троллейбусами, трамваями — также теперь не допустят тех, кто имеет судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.