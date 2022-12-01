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21 февраля, 08:49
Новости

Сегодня в праздник весны Цаган Сар артисты Национального оркестра Калмыкии представят жителям республики насыщенную программу

Сегодня в праздник весны Цаган Сар артисты Национального оркестра Калмыкии представят жителям республики насыщенную программу

Музыканты под руководством дирижера Арслана Шавгурова покажут зрителям сольный полуторачасовой концерт.

В программе - лучшие произведения из репертуара коллектива. Прозвучат мелодии из Золотого фонда оркестра - это национальная музыка, произведения калмыцких композиторов и национальный фольклор. Концерт пройдет в Колледже искусств имени Петра Чонкушова.

Фото: Национальный оркестр Калмыкии

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