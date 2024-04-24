В Элисте прошел республиканский конкурс «Педагог года Калмыкии 2024». Его проводят уже в 33-й раз

В конкурсе принимают участие учителя со всех районов. Они продемонстрируют свое мастерство в течение двух дней: проведут открытые уроки, мастер-классы, представят научно-образовательные проекты.

В этом году состязания проходят ещё по двум номинациям: учитель и воспитатель родного языка. По словам участников, каждый педагог должен стремиться к новым достижениям, идти в ногу со временем.

По словам членов жюри, они оценивают не только профессионализм, но и личные качества: ораторские способности отношение к детям, коллегам и профессии в целом. Мероприятие откроет новые имена на педагогическом небосклоне.