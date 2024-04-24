Рифат Сабитов: «Единственный и правильный путь – развивать отечественные IТ-платформы»

Рифат Сабитов принял участие в работе круглого стола «Правовая безопасность блогосферы» в рамках форума «Право цифровой безопасности» в МГИМО. К обсуждению пригласили представителей крупных организаций, лидеров мнений, а также законодателей и юристов. Одной из главных задач, связанных с регулированием цифровой среды является определение блогинга в правовом поле. Сегодня некоторые инфлюенсеры опережают крупные СМИ по охватам аудитории, продвигают свои идеи и ценности, что, естественно, вызывает массу вопросов. Эксперты обратили внимание на популярность запрещённых соцсетей, где транслируют исключительно западные ценности. Некоторые блогеры продолжают вести там аккаунты и подвергают риску подписчиков. Об этом напомнил заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов: «Существуют разные технологии, в том числе VPN, которые позволяют обходить блокировку сайтов. И многие люди этим пользуются. Здесь нужно предупреждать, что это грозит сбором персональной информации. Это может нанести ущерб как крупным корпорациям, так и конкретному человеку», — отметил Рифат Сабитов. Он также заявил о необходимости переходить на российские онлайн-площадки, где есть все возможности для распространения полезной информации: «Когда «ВКонтакте» только начал активно заходить на наш рынок, был прирост примерно 600 тысяч пользователей в месяц. Сегодня это уже несколько миллионов. Это довольно популярная сеть, она стала более удобной, но нет предела совершенству. Я считаю, что единственный и правильный путь — развивать отечественные IТ-платформы», — добавил Рифат Сабитов. Модератор круглого стола, член СПЧ при Президенте РФ, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, генеральный директор АНО «Белый Интернет», АНО «Платформа ЗАБИЗНЕС.РФ» Элина Сидоренко напомнила о том, какой контент необходимо распространять в сети:

«Важно сегодня продвигать русскую культуру, использовать мягкую силу, в том числе и во взаимодействии с блогосферой. Это очень важный момент, когда всё русское продвигается на другие площадки. А у нас, к сожалению, получается, что многие блогеры привлекают всё нерусское на российские площадки. Это нужно менять и установить обратную связь», — подчеркнула она.

О том, почему экстремистские платформы остаются востребованными рассказал главный редактор LOOKY Media Василий Максименко:

«Instagram* за два года упал в 6 раз по аудитории — до 7 миллионов человек. Но число активных авторов очень высокое. Площадка по-прежнему интересна бизнесу. За последний год в рекламу у российских блогеров вложили около 1 миллиарда рублей — это только по данным Роскомнадзора. Доходы инфлюенсеров, особенно крупных, выросли на треть. Запретами эта ситуация не решается. Видимо, нужны какие-то новые правовые шаги, чтобы стимулировать блогеров дублировать контент на российских площадках», — заявил он.

Переход инфлюенсеров в отечественные ресурсы рационален и с юридической точки зрения, — отмечают эксперты. Ни для кого не секрет, что социальный капитал блогеров на иностранных площадках не защищён. Известна масса случаев, когда нашим блогерам перекрывали монетизацию, блокировали их аккаунты. Между тем, объём блогерского рынка в России в 2023 году составил порядка 30 млрд рублей. Это больше, чем печатная пресса и радиореклама вместе взятые. Именно поэтому важно помнить и о системе налогообложения для блогеров, которые не всегда решаются полностью перейти на российские онлайн-платформы. Вполне возможно, что многие блогеры не переходят на российские площадки, потому что боятся ответственности. В качестве решения этой проблемы предлагается, например, рассмотреть возможность амнистии по аналогии с той, когда бизнесмены возвращали капиталы из-за рубежа в Россию.

*Компания Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.