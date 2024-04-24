Рифат Сабитов: «Единственный и правильный путь – развивать отечественные IТ-платформы»
«Важно сегодня продвигать русскую культуру, использовать мягкую силу, в том числе и во взаимодействии с блогосферой. Это очень важный момент, когда всё русское продвигается на другие площадки. А у нас, к сожалению, получается, что многие блогеры привлекают всё нерусское на российские площадки. Это нужно менять и установить обратную связь», — подчеркнула она.
О том, почему экстремистские платформы остаются востребованными рассказал главный редактор LOOKY Media Василий Максименко:
«Instagram* за два года упал в 6 раз по аудитории — до 7 миллионов человек. Но число активных авторов очень высокое. Площадка по-прежнему интересна бизнесу. За последний год в рекламу у российских блогеров вложили около 1 миллиарда рублей — это только по данным Роскомнадзора. Доходы инфлюенсеров, особенно крупных, выросли на треть. Запретами эта ситуация не решается. Видимо, нужны какие-то новые правовые шаги, чтобы стимулировать блогеров дублировать контент на российских площадках», — заявил он.
Переход инфлюенсеров в отечественные ресурсы рационален и с юридической точки зрения, — отмечают эксперты. Ни для кого не секрет, что социальный капитал блогеров на иностранных площадках не защищён. Известна масса случаев, когда нашим блогерам перекрывали монетизацию, блокировали их аккаунты. Между тем, объём блогерского рынка в России в 2023 году составил порядка 30 млрд рублей. Это больше, чем печатная пресса и радиореклама вместе взятые. Именно поэтому важно помнить и о системе налогообложения для блогеров, которые не всегда решаются полностью перейти на российские онлайн-платформы. Вполне возможно, что многие блогеры не переходят на российские площадки, потому что боятся ответственности. В качестве решения этой проблемы предлагается, например, рассмотреть возможность амнистии по аналогии с той, когда бизнесмены возвращали капиталы из-за рубежа в Россию.
*Компания Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.