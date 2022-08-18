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11 сентября, 09:10
НовостиСпорт

В Элисте прошел футбольный турнир, посвященный 157-летию города

В Элисте прошел футбольный турнир, посвященный 157-летию города

В этом году первое место заняла команда «Манджикины». В напряженном финальном матче они переиграли коллектив Управления МЧС Калмыкии. Бронзовые медали завоевала команда Росгвардии.

Глава столичной администрации Шафран Тепшинов вручил индивидуальные награды участникам турнира. Так, лучшим вратарем стал Сергей Лиджиев, лучшим защитником - Бамба Эрендженов, лучшим нападающим - Лев Тюмин, а лучшим игроком турнира объявлен Эрдни Мархенов.

Фото из телеграм-канала главы Администрации г.Элисты.

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