Калмыкия простилась со своим героем

2 сентября во время СВО в неравном бою погиб капитан воздушно-десантных войск Мингиян Лиджиев. Ценой своей жизни он выполнил боевую задачу и проявил себя сильным духом воином, достойным своих предков, готовым до последнего сражаться за Отечество.



Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким Мингияна Лиджиева. "Россия и Калмыкия скорбят вместе с вами" - написал он в своих социальных сетях.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.