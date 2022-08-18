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10 сентября, 20:02
НовостиПамять

Калмыкия простилась со своим героем

Калмыкия простилась со своим героем

2 сентября во время СВО в неравном бою погиб капитан воздушно-десантных войск Мингиян Лиджиев. Ценой своей жизни он выполнил боевую задачу и проявил себя сильным духом воином, достойным своих предков, готовым до последнего сражаться за Отечество.

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким Мингияна Лиджиева. "Россия и Калмыкия скорбят вместе с вами" - написал он в своих социальных сетях.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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