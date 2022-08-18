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11 сентября, 10:54
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Село Троицкое отмечает свой юбилей

Село Троицкое отмечает свой юбилей

В этом году ему исполняется 160 лет. Это место, богатое родниками, сенокосными угодьями и степным раздольем, было облюбовано первыми переселенцами из Воронежской губернии, прибывшими после отмены крепостного права в степные края в поисках лучшей доли. Тогда, весной 1862 года перед ними предстала сказочная картина: кругом зелень, разнотравье, яркие тюльпаны, многочисленные стада овец, коров, верблюдов и лошадей, принадлежащие калмыкам-скотоводам, ведущим кочевой образ жизни.

Именно это место поселенцы выбрали в качестве своего нового дома, который впоследствии стал селом Троицкое.

Как отметили в Администрации Целинного Района, "Это целая эпоха, жизнь многих поколений людей, внесших свой вклад в становление и процветание родного края. Они и есть основное богатство и гордость нашей целинной земли, центром которой является село Троицкое".

Фото из телеграм-канала Администрации Целинного РМО.

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