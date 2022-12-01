16 февраля, 11:29
В Элисте прошел 18-й городской мини-турнир по футболу среди школьников памяти Сергея Громова, кавалера ордена Красной Звезды, героически погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане
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В соревнованиях приняли участие команды из 16 городских школ. Соревнования проходили среди ребят 2010 года рождения и младше.
В соревнованиях приняли участие команды из 16 городских школ. Соревнования проходили среди ребят 2010 года рождения и младше.
По результатам турнира: победителями признаны спортсмены СОШ №3. Об этом сообщает пресс–служба Администрации города.