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16 февраля, 11:29
Новости

В Элисте прошел 18-й городской мини-турнир по футболу среди школьников памяти Сергея Громова, кавалера ордена Красной Звезды, героически погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане

В Элисте прошел 18-й городской мини-турнир по футболу среди школьников памяти Сергея Громова, кавалера ордена Красной Звезды, героически погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане

В соревнованиях приняли участие команды из 16 городских школ. Соревнования проходили среди ребят 2010 года рождения и младше.

По результатам турнира: победителями признаны спортсмены СОШ №3. Об этом сообщает пресс–служба Администрации города.

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