16 февраля, 09:39
Сегодня в столице республики состоится отчетный гала–концерт фестиваля "Хамдан"
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Победители и призеры конкурса продемонстрируют свои лучшие номера. Напомню, традиционное состязание школьников проводилось уже в 12 раз.
Победители и призеры конкурса продемонстрируют свои лучшие номера. Напомню, традиционное состязание школьников проводилось уже в 12 раз.
Они же получат путевку на участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове в апреле.
Фото: Республиканский центр молодёжи