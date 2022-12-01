Сегодня в столице республики состоится отчетный гала–концерт фестиваля "Хамдан"

Победители и призеры конкурса продемонстрируют свои лучшие номера. Напомню, традиционное состязание школьников проводилось уже в 12 раз.



Они же получат путевку на участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове в апреле.



Фото: Республиканский центр молодёжи