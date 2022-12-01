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16 февраля, 09:39
Новости

Сегодня в столице республики состоится отчетный гала–концерт фестиваля "Хамдан"

Сегодня в столице республики состоится отчетный гала–концерт фестиваля "Хамдан"

Победители и призеры конкурса продемонстрируют свои лучшие номера. Напомню, традиционное состязание школьников проводилось уже в 12 раз.

Они же получат путевку на участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове в апреле.

Фото: Республиканский центр молодёжи

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