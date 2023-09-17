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19 сентября, 12:12
НовостиПроисшествия

В Элисте прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, чьи халатные действия привели к гибели одного из его работников

В Элисте прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, чьи халатные действия привели к гибели одного из его работников

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимаясь производством мебели в г. Элиста, арендовал цех по ее сборке на одной из улиц города. Осуществляя свою деятельность, он обязан был организовать безопасные условия труда своим работникам: обеспечить их индивидуальными и специальными средствами защиты, провести с ними инструктаж по охране труда.

В нарушение трудового законодательства предприниматель указанные мероприятия не проводил. Как следствие, в середине июня текущего года сборщик мебели, не зная о том, что габаритные предметы мебели перемещаются с помощью специальных захватов и тросов, вместе с другими работниками придерживал пачку столешниц общим весом 435 кг. В результате падения на рабочего указанных габаритных деталей мебели, мужчина получил множественные тяжкие телесные повреждения и в тот же день скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено Элистинский городской суд для рассмотрения существу.

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