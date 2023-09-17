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19 сентября, 12:55
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Калмыкия в пятерке лидеров по приверженности населения к здоровому образу жизни

Калмыкия в пятерке лидеров по приверженности населения к здоровому образу жизни

Рейтинг составили эксперты РИА Новости. Для этого были учтены показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

При этом самые высокие места не первый год занимают республики Северного Кавказа. В этом году на первой строке списка разместилась Чечня. Также в тройку лидеров вошли Дагестан и Кабардино-Балкария. Меньше всего заботятся о себе жители Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономии.

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