12 апреля, 09:22
Дулахаева Бальджирма из п. Ики-Бурул участвовала в Международном конкурсе-фестивале "Сотворчество", который состоялся 8-9 апреля в городе Волгограде и заняла гран-при
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Педагог Мушаев Эрдни Владимирович, Бальджирма представляла МБУ "Ики-Бурульский многопрофильный центр культуры и искусства"
Педагог Мушаев Эрдни Владимирович, Бальджирма представляла МБУ "Ики-Бурульский многопрофильный центр культуры и искусства"
Фото: https://vk.com/id617814629