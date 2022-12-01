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12 апреля, 09:22
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Дулахаева Бальджирма из п. Ики-Бурул участвовала в Международном конкурсе-фестивале "Сотворчество", который состоялся 8-9 апреля в городе Волгограде и заняла гран-при

Дулахаева Бальджирма из п. Ики-Бурул участвовала в Международном конкурсе-фестивале "Сотворчество", который состоялся 8-9 апреля в городе Волгограде и заняла гран-при

Педагог Мушаев Эрдни Владимирович, Бальджирма представляла МБУ "Ики-Бурульский многопрофильный центр культуры и искусства"

Фото: https://vk.com/id617814629

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